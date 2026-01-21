Tragico frontale sulla Circonvallazione morto il 62enne Sauro Montironi

Nella serata di ieri, lungo la Circonvallazione II Giugno a Filottrano, si è verificato un grave incidente frontale che ha causato una vittima e un ferito. La tragedia si è consumata in località Montoro, coinvolgendo due veicoli e lasciando un forte impatto sulla comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro.

FILOTTRANO - È di un morto e un ferito il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri in località Montoro, nel comune di Filottrano, lungo la Circonvallazione II Giugno. Il terribile schianto avvenuto tra un Fiat Punto e un Audi A3 è costato la vita al 62enne Sauro Montironi.

