Tragedia sfiorata a Torino | uomo salvato dai vigili del fuoco trasportato in ospedale

A Torino, un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale dopo un episodio di possibile rischio. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse in una tragedia. La vicenda evidenzia l’importanza della prontezza nelle situazioni di emergenza e la collaborazione tra le forze di sicurezza e i soccorritori.

Un gesto estremo avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. È circa l'una di mercoledì 21 gennaio quando arriva la segnalazione di un uomo che, con l'utilizzo di una corda, ha tentato di togliersi la vita sotto il ponte.

