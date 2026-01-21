Tragedia sfiorata a Montallegro frana un costone | masso finisce sulla carreggiata

Questa mattina a Montallegro, in via Menfi, si è verificata una frana che ha causato il distacco di un masso dalla parete rocciosa, finendo sulla carreggiata. L'evento, avvenuto intorno alle 10:15, avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita, e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area e verificare eventuali rischi futuri.

Poteva finire in tragedia la frana avvenuta questa mattina intorno alle 10:15 a Montallegro in via Menfi, dove un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa precipitando sulla sede stradale. Si tratta di un tratto frequentemente percorso da auto. Per fortuna il masso è caduto quando in quel.

