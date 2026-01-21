Tragedia a Foggia | violento impatto tra un' auto e un furgone in città c' è una vittima

Un incidente stradale si è verificato a Foggia, all’incrocio tra via Gramsci e viale Di Vittorio, causando la morte di una donna. La collisione tra un’auto e un furgone ha provocato gravi conseguenze, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’incidente e lavorano per chiarire le cause di questa tragedia.

Tragedia a Foggia, dove una donna ha perso la vita a causa di un grave incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Gramsci e viale Di Vittorio, a Foggia. Due i veicoli coinvolti: una Panda, con a bordo due donne (una donna la nipote adolescente) e un furgone. A seguito della violenta.

