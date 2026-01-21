Traffico Roma del 21-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 21 gennaio 2026 alle 20:30 presenta diverse criticità. Un incidente sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli ha causato disagi, con la strada riaperta al transito sulla tangenziale est, dove si registrano comunque code da Corso di Francia e la Salaria. La chiusura temporanea di alcuni tratti per lavori e veicoli fermi contribuisce a una circolazione complessivamente intensa, in particolare nelle zone di Nomentana, Cassia e via del Foro Italico.

Luceverde Roma Buonasera incidente con disagi al traffico sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli verso Roma riaperta al transito sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per un veicolo fermo verso lo stadio Olimpico è sulla tangenziale est e il traffico ancora intenso con code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Nomentana sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria stessa situazione in carreggiata esterna tra la punti nella Casilina dalle 22 di questa sera a chiusa la tangenziale est tra la Roma L'Aquila e la via Nomentana nelle due direzioni per i lavori agli impianti della nuova galleria della circonvallazione interna la riapertura domattina alle 6 su via del Foro Italico con orario 20 26 questa sera rimane chiuso il tratto tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto in direzione per lavori all'interno della galleria Fleming maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sito roma.

