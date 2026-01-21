Traffico Roma del 21-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 21 gennaio 2026 alle 18:30 presenta diverse criticità. La chiusura di un veicolo sulla tangenziale est, direzione stadio Olimpico, ha causato code lungo l’Urbano e il raccordo anulare. Traffico intenso anche sulla via Pontina e nelle principali arterie cittadine, con alcuni tratti temporaneamente chiusi per lavori. Si consiglia di consultare fonti ufficiali per aggiornamenti e percorsi alternativi.

Luceverde Roma chiusa per un veicolo fermo sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna verso lo stadio Olimpico di conseguenza si sono formate code percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est code a tratti anche verso raccordo anulare quindi in uscita dalla capitale dalla tangenziale est a Tor Cervara incidente con disagi al traffico su Viale della Serenissima altezza via Pisino file nelle due direzioni sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e raccordo anulare trafficato in queste ore anche il raccordo anulare studia tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina se sta situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina traffico intenso a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare in uscita da Roma e proseguendo verso Latina file tra Pomezia Aprilia su via del Foro Italico con orario 22 e questa sera rimane chiuso il tratto tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto in direzione via Salaria per lavori all'interno della galleria Fleming maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità.

Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18:30Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio.

