Traffico Roma del 21-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 21 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcuni disagi. Sono segnalati un incidente su Viale della Serenissima vicino a Via Pisino e un altro su Via Mattia Battistini all’altezza di Via Giuseppe De Luca. Sono in corso lavori su Via di Casalotti e la chiusura temporanea della Tangenziale Est tra Roma L’Aquila e Nomentana fino alle 6 di domani mattina.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde su Viale della Serenissima nei pressi di via Pisino altro incidente con disagi al traffico su via Mattia Battistini all'altezza di via Giuseppe De Luca Da oggi lavori in via di Casalotti con riduzione della sede stradale tra via Arona e via Borgo Ticino dalle 22 di questa sera chiusa la tangenziale est tra la Roma L'Aquila e la via Nomentana nelle due direzioni per lavoro agli impianti della nuova galleria della circonvallazione interna fino alle 6 di domattina i veicoli provenienti da via Salaria dovranno uscire sulla complanare in direzione della Batteria Nomentana mentre i veicoli provenienti da San Giovanni dovranno uscire allo svincolo per via Tiburtina su via del Foro Italico con orario 20 26 questa sera rimane chiuso il tratto tra di Francia viale di Tor di Quinto in direzione via Salaria per lavori all'interno della galleria Fleming

