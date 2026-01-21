Traffico Roma del 21-01-2026 ore 11 | 30

Sul raccordo anulare di Roma, tra lo svincolo della Bufalotta e quello per la Nomentana, si registrano lavori di manutenzione che hanno causato la chiusura di una corsia. Inoltre, dalle 12:00, in Piazza Venezia si svolge una cerimonia presso l'Altare della Patria, con possibili modifiche temporanee alla viabilità e deviazioni per circa 25 linee bus. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito Roma Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo anulare per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra lo svincolo della Bufalotta 2 km dopo lo svincolo 150 m prima dello svincolo per la Nomentana in direzione Casilina coda Invece sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in centro oggi dalle 12 cerimonia in Piazza Venezia Altare della Patria in base alle modifiche della viabilità che potrebbero rendersi necessarie anche per motivi di sicurezza possibili deviazioni o brevi stop potranno interessare le 25 linee bus che attraversano la piazza l'elenco in dettaglio sul sito romamobilita.

