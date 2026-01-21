Alle prime ore del 21 gennaio 2026, il traffico a Roma è intensificato su diverse direttrici principali. Si registrano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare, sulla via Aurelia, sulla Cassia e sulla Flaminia, oltre a rallentamenti sulla A24 e sulla Pontina. Un incidente in viale delle Terme di Caracalla ha causato ulteriori rallentamenti. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buongiorno prime code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina alla Come di consueto traffico poi sostenuto in ulteriore aumento su tutte le strade di accesso al centro code sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica stessa situazione sulla Cassia con code registrate dalla Storta alla Giustiniana e proseguendo dal raccordo a Tomba di Nerone altre cose sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla Pontina rallentamenti a tratti da Pomezia alla zona dell'EUR infine in c'è la polizia locale segnala un incidente in viale delle Terme di Caracalla con rallentamenti all'altezza di piazza di Porta Capena per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-01-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Tgm 8 gennaio ore 6,30 - Ritorno alla normalità per la Ztl del Centro. Ecco gli orari

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 gennaio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Sottopasso, via Roma verso la chiusura: L’ipotesi è dal 21 febbraio. Sarà un mese tosto per il traffico; Chiusura di via Roma, stop fissato dal 21 febbraio: Era meglio d’estate.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e apertura e raccordo anulare in ... romadailynews.it

Traffico Roma del 20-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti sono segnalati al momento sulla via Appia Nuova in ... romadailynews.it

Oggi blocco del traffico a Roma. Chi può circolare e chi no. Tutte le informazioni facebook

Domani blocco del traffico a Roma: ecco chi può circolare. Tutte le informazioni ift.tt/8VAxid6 x.com