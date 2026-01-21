Traffico Roma del 21-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma alle 07:30 del 21 gennaio 2026 registra code e rallentamenti su diverse direttrici principali. Sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Come si segnalano prime congestioni, mentre tutte le strade di accesso al centro sono in aumento di traffico. Situazioni di incolonnamenti interessano anche la Cassia, la Flaminia, la Salaria, l’A24 e la Pontina. È presente inoltre un incidente in viale delle Terme di Caracalla, con

Luceverde Roma Buongiorno prime code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina alla Come di consueto traffico poi sostenuto in ulteriore aumento su tutte le strade di accesso al centro code sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica stessa situazione sulla Cassia con code registrate dalla Storta alla Giustiniana e proseguendo dal raccordo a Tomba di Nerone altre cose sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla Pontina rallentamenti a tratti da Pomezia alla zona dell'EUR infine in c'è la polizia locale segnala un incidente in viale delle Terme di Caracalla con rallentamenti all'altezza di piazza di Porta Capena per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.

