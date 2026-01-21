Traffico Lazio del 21-01-2026 ore 09 | 30

Alle ore 09:30 del 21 gennaio 2026, il traffico in Lazio presenta rallentamenti sulla via Pontina da Mostacciano al Grande Raccordo Anulare e sulla carreggiata interna del GRA, tra via Casilina e via Appia, a causa di traffico intenso. La A1 Roma-Napoli è soggetta a vento forte tra Cassino e Napoli, mentre la chiusura della superstrada Sora-Atina prosegue fino al 15 marzo, con deviazioni sulla provinciale 259. Un servizio di aggiorn

Luceverde Lazio trovati rallentamenti sulla via Pontina da Mostacciano a grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione la capitale altri allenamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare della via Casilina da via Appia a causa sempre del traffico intenso prudenza per il vento che soffia forte sulla A1 roma-napoli tra Cassino e Napoli in provincia di Frosinone prosegue la chiusura della superstrada Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore è Belmonte Castello fino al 15 marzo il traffico è deviato sulla provinciale 259 tradizionale tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

