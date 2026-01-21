Il Premio Il Narrator Cortese torna a Ladispoli con la sua sesta edizione. La cerimonia si terrà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso AcmeStudio APS, offrendo un’occasione per valorizzare le tradizioni letterarie e promuovere l’innovazione nel panorama culturale locale. Un momento di incontro dedicato agli autori e agli appassionati, in un contesto che unisce storia e creatività.

Cosa: Cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Letterario Il Narrator Cortese.. Dove e Quando: Domenica 25 gennaio 2026, ore 18:00, presso AcmeStudio APS a Ladispoli (RM).. Perché: Celebrare la narrativa locale e scoprire un nuovo progetto tecnologico per la divulgazione della storia del territorio laziale.. Il Lazio si conferma una terra densa di storie che attendono solo di essere raccontate. Domenica 25 gennaio 2026, la città di Ladispoli diventerà il centro nevralgico della narrativa popolare regionale in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Il Narrator Cortese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tradizioni e innovazione: il Premio Il Narrator Cortese a Ladispoli

Leggi anche: Scelti i finalisti della XIV edizione del Premio letterario Nazionale Alsium “Città di Ladispoli”

Leggi anche: Innovazione didattica: il "Carducci-Materdona" vince il premio eTwinning 2025

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tradizione e innovazione, torna la fiera di Sant'Orso; 747^ Fiera di San Biagio a Bovolone: tradizione e innovazione al servizio dell’agroalimentare veneto; Il mandarino tra storia, tradizione e innovazione; Pizza nel mondo: tra tradizione e innovazione.

Tradizione e innovazione: il nuovo volto del Gruppo Il Sole 24 OreIl gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione economica, finanziaria, normativa e culturale inaugura una nuova fase annunciando una nuova brand identity, fondata su scelte identitarie chiare ... ildenaro.it

Il business in Italia e il periodo natalizio: tradizione, innovazione e nuove opportunitàMilano, 5/11/2025 - Con l’arrivo delle festività natalizie, l'economia italiana si trasforma in un vivace ecosistema di consumi, offerte e strategie commerciali. Tra i settori che registrano una ... adnkronos.com

Tradizione inglese e innovazione digitale Nel mese di dicembre, la classe 4.0 1D della scuola secondaria ha realizzato un progetto di lingua inglese dedicato alle tradizioni natalizie britanniche, unendo studio della lingua, creatività e uso delle t facebook