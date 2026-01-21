Negli ultimi anni, la percezione della separazione si è evoluta, trasformandosi in un'occasione di riscoperta e rinnovamento personale. Oggi, il divorzio viene spesso visto come un momento di consapevolezza e ridefinizione dell’identità, lontano da stigmi e giudizi. Un cambiamento che riflette una società più aperta e rispettosa delle scelte individuali, dove il passaggio può rappresentare un nuovo inizio.

P er molto tempo il divorzio è stato raccontato come qualcosa da vivere con discrezione, in determinati anni anche con vergogna. La narrazione dominante era quella del fallimento: una promessa non mantenuta, una storia che non ce l’ha fatta. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. In diversi Paesi occidentali, e in particolare nel mondo anglosassone, sempre più donne stanno scegliendo di dare un significato diverso alla fine di un matrimonio. Non solo accettazione, ma anche trasformazione. E talvolta, celebrazione. Ed è proprio in questo contesto che nasce e si diffonde i l fenomeno degli anelli di divorzio, raccontato anche dal quotidiano The Guardian come segnale di una nuova sensibilità culturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra gioielli reinventati e nuovi rituali, la separazione viene sempre più spesso interpretata come una scelta consapevole e un momento di ridefinizione dell’identità. Non più solo come perdita o fallimento

