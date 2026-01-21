Tra disincanto e crisi valoriale un viaggio nella letteratura americana postmoderna

Il 11 febbraio alle 20.30, presso la libreria Mondadori di Forlì, si terrà un incontro dedicato alla letteratura americana postmoderna, a cura di Serena Signani. Un’occasione per esplorare le caratteristiche di un periodo caratterizzato da complessità e sfumature, in un contesto di crisi valoriale e disincanto. L’evento offre un approfondimento sulla produzione letteraria e culturale di questa fase, rivolta a tutti gli interessati alla letteratura contemporanea.

Mercoledì 11 febbraio, alle 20.30, alla sala eventi della libreria Mondadori Bookstore in Corso della Repubblica 144 a Forlì, si terrà un incontro dedicato alla letteratura americana postmoderna a cura di Serena Signani, già professoressa di Francese al Liceo Classico della città.

