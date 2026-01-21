Tpl al via da domani la rimodulazione delle linee nella zona Casilina e Prenestina fino alla Sgurgola

Da giovedì 22 gennaio, entrerà in vigore la nuova rimodulazione delle linee di trasporto pubblico nella zona Casilina e Prenestina fino a Sgurgola. Dopo le proteste dei cittadini e le interlocuzioni con le autorità regionali e di Astral, la modifica mira a migliorare l’efficienza del servizio nell’Unità di Rete 3 ‘Valle’. La riforma è stata adottata per rispondere alle esigenze della comunità e ottimizzare le risorse disponibili.

Dopo le proteste dei cittadini e degli utenti nei giorni scorsi con la mobilitazione delle amministrazioni comunali che hanno incontrato i vertici regionali e dell'Astral al via da domani, giovedì 22 gennaio, la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 ‘Valle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Zona a traffico limitato nella zona della 'movida' fino a Natale in tutti i weekend

Salerno, scontro nella zona industriale: rallentamenti pesanti e coda fino alla tangenziale SudNella zona industriale di Salerno si sono registrati rallentamenti significativi e lunghe code fino alla tangenziale Sud a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lavori di adeguamento del sistema fognario in via Martiri Fantini. Le modifiche al trasporto pubblico locale.; TPL a domanda debole, più collegamenti per la provincia di Siena; Cantieri in città dal 16 al 22 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Trasporto pubblico locale, via libera alla riforma in Lombardia: nuova regia regionale e investimenti fino al 2029.

Nuovi filobus, lavori al via in centro e a SampierdarenaI cantieri saranno aperti, fino al 20 febbraio, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato monte, fino ... genovatoday.it

4 Assi, al via i lavori in via Cantore e in via XX Settembre: come cambia la viabilitàI cantieri saranno aperti da questa sera alle 21 fino al 20 febbraio in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato mo ... primocanale.it

Politica. Domani a Roma "Democrazia e intelligenza artificiale" - facebook.com facebook