Tortino al cioccolato congelato come e quanto deve cuocere nella friggitrice ad aria

Il tortino al cioccolato congelato può essere cotto facilmente nella friggitrice ad aria, ideale per ottenere una consistenza morbida e un cuore fondente. In genere, basta cuocerlo a 180°C per circa 10-12 minuti, controllando che sia ben caldo all’interno. Questa modalità permette di gustarlo appena fatto, senza la necessità di scongelarlo in anticipo, rendendo semplice e veloce prepararlo in ogni occasione.

Il tortino al cioccolato con il cuore fondente è il classico dopocena, il peccato di gola che teniamo sempre pronto in freezer per le voglie improvvise o per gli ospiti quando arrivano senza avvisare. La riuscita di questo dolce però non è così semplice: se sbagliamo il tempo, ci ritroviamo con un semplice muffin al cacao. Buono, certo, ma sparisce quell'effetto "cuore morbido" che amiamo tanto. Vediamo come cucinarlo in friggitrice ad aria. Come cuocere il tortino al cioccolato congelato in friggitrice ad aria. La prima cosa da sapere è che le friggitrici ad aria raggiungono la temperatura quasi subito, quindi basta poco per iniziare.

