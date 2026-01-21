Dal 23 gennaio a Bergamo torna «Macerie», l’evento organizzato dall’Anpi che, alla sua undicesima edizione, si propone di analizzare il presente e le sfide della democrazia. Un’occasione per approfondire temi di attualità e riflettere sui valori fondamentali della società. Un appuntamento dedicato a chi desidera comprendere meglio il contesto storico e sociale in cui viviamo.

L’INIZIATIVA. Venerdì 23 gennaio al via l’11esima edizione dedicata alla comprensione del presente e alla crisi della democrazia». Si parlerà anche di Trump e attualità. Tre serate tra gennaio e febbraio con alcuni tra i più autorevoli studiosi italiani su fascismo e antifascismo: i filosofi Matteo Cavalleri e Donatella Di Cesare e lo storico Andrea Rapini. «Macerie continua a esistere perché continua a esserci bisogno di pensiero e di domande scomode», spiega Mauro Magistrati, presidente di Anpi provinciale di Bergamo. Un bisogno che, secondo l’associazione, diventa urgente in una fase storica segnata da crisi democratiche, nuove destre, populismi e guerre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Torna «Macerie»: a Bergamo la rassegna dell’Anpi per leggere il presente

‘Macerie’, torna la rassegna dell’Anpi Bergamo: “Continuo bisogno di spazi per interrogare il presente”La rassegna “Macerie” dell’ANPI Bergamo si propone come un’occasione per riflettere sul presente attraverso il confronto e il dialogo.

