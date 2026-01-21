Torna Ci vediamo in biblioteca | a Nogara con Anrew Gerosa e il suo thriller Il girasole nero

Torna “Ci vediamo in biblioteca” a Nogara, giunta alla settima edizione. La rassegna, promossa da Amiamo La Pianura e patrocinata da Comune e Provincia di Verona, offre incontri con autori e presentazioni di nuovi libri. Si inizia sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17, con la partecipazione di Andrew Gerosa e la presentazione del suo thriller “Il girasole nero”. Un’occasione per scoprire nuove proposte letterarie nel territorio.

Nogara – La settima edizione della rassegna letteraria "Ci Vediamo in Biblioteca", organizzata da Amiamo La Pianura, con il ramo Pianura Culturale sezione Libri da Gustare, patrocinata dal Comune di Nogara e Provincia di Verona, prenderà avvio sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17 presso la.

