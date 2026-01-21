Tootsie al Sistina dal 22 gennaio

Da gennaio al Teatro Sistina, Tootsie torna con il suo musical che unisce umorismo e riflessione sui temi di identità, amore e successo. Uno spettacolo che, con intelligenza e leggerezza, invita il pubblico a sorridere e a riflettere, offrendo un’esperienza teatrale coinvolgente e significativa. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro musicale, dal 22 gennaio.

Tootsie sarà sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio all'1 febbraio. Il Musical firmato ed adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, torna in scena nei teatri di diverse città italiane, dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour della scorsa Stagione. Lo spettacolo, prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, è tratto dal famoso film di Sydney Pollack del 1982, nel quale è memorabile l'interpretazione di Dustin Hoffman. Classificato come una delle migliori commedie di tutti i tempi nella lista stilata dall'American Film Institute, Tootsie, è acclamato dal The New York Post come "Il Musical più divertente di Broadway!".

