C’è un momento preciso nella vita di Timothée Chalamet in cui tutto è cambiato. Aveva tra i 22 e i 26 anni, Chiamami col tuo nome lo aveva catapultato nell’olimpo di Hollywood. E lui si è sentito «come se mi avessero tirato via il tappeto da sotto i piedi». La prima nomination agli Academy Awards, i premi, l’attenzione globale, la fama: tutto insieme, tutto troppo in fretta. Oggi, a 30 anni appena compiuti, con un Golden Globe appena conquistato e la corsa all’Oscar davanti a sé, dove è il super favorito, Chalamet ha trovato il suo equilibrio. E lo racconta così, per presentare Marty Supreme di Josh Safdie, in arrivo nelle nostre sale il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Timothée Chalamet porta Marty Supreme in Italia e si confessa: «Vivo in un Truman Show. A 30 anni ho capito come spegnere il rumore»

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

“Dai 22 ai 26 anni ho vissuto come se mi avessero tirato via il tappeto da sotto i piedi. Resto lucido, cerco di spegnere il ‘rumore’ che c’è attorno a me”: così Timothée ChalametA 22-26 anni, Timothée Chalamet ha vissuto momenti di grande incertezza, mantenendo comunque lucidità e concentrazione.

Marty Supreme, recensione del film con Timothée Chalamet e Gwyneth PaltrowMarty Supreme di Josh Safdie è un ritratto dell’ambizione e del prezzo del sogno, sorretto da una prova intensa di Timothée Chalamet. cinefilos.it

Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet arriva al cinema. La trama e il castLeggi su Sky TG24 l'articolo Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet arriva al cinema. La trama e il cast ... tg24.sky.it

Non è mica Marty normale. È Marty Supreme! MARTY SUPREME di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, è al Cinema Nazionale dal 22 gennaio! Marty Mauser (Timothée Chalamet) ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabil - facebook.com facebook