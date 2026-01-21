Thuram post 1-3 | Arsenal tra le migliori al mondo | dà fastidio giocare bene e…

La recente sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal a San Siro complica il percorso europeo dei nerazzurri. Con questa battuta d’arresto, i nerazzurri devono ora affrontare l’ultima giornata di Champions League, in cui si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi contro il Borussia Dortmund. Un momento cruciale per la squadra, che richiede attenzione e determinazione per mantenere vivo il sogno europeo.

Thuram. La sconfitta dell’ Inter a San Siro contro l’ Arsenal complica il cammino europeo dei nerazzurri, che ora dovranno giocarsi l’accesso diretto agli ottavi di Champions League nell’ultima giornata della fase campionato contro il Borussia Dortmund. Una battuta d’arresto pesante, maturata contro una delle squadre più forti del panorama internazionale, capace di colpire nei momenti chiave del match. Nel post-partita, ai microfoni di Sky, Marcus Thuram non ha nascosto il dispiacere per il risultato: “ C’è rammarico. Abbiamo fatto cose positive, ma anche degli errori “. L’attaccante francese ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando come contro squadre di questo livello ogni dettaglio possa fare la differenza: “ L’Arsenal è fra le migliori squadre del mondo, dobbiamo riguardare la partita per capire dove possiamo migliorare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Thuram post Inter Arsenal: «Giocare bene e non portare a casa il risultato dà fastidio. Dortmund? Prima c’è il Pisa, ecco cosa dobbiamo fare»Dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Champions League, Marcus Thuram ha commentato l’importanza di giocare bene anche senza ottenere il risultato desiderato.

Leggi anche: Roma, Celik: “Sono orgoglioso di giocare in uno dei club migliori al mondo”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Simone Inzaghi batte CR7, Al Hilal-Al Nassr finisce 3-1: gli highlights; Genoa - Inter (1-2) Serie A 2025; Juve-Cremonese, è festa bianconera: allo Stadium finisce 5-0. Tutte le dichiarazioni; La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi.

Inter-Arsenal 1-3, pagelle: Sucic lascia il segno, Thuram stecca. Saka incanta, Gabriel Jesus implacabile. Acerbi e Akanji non mollano maiCHAMPIONS LEAGUE - I promossi e i bocciati del match di San Siro, valido per la settima giornata della fase campionato. eurosport.it

Inter-Bologna 3-1: dominio nerazzurro a San Siro, Chivu torna in vetta alla classificaL'Inter travolge il Bologna 3-1 a San Siro e torna in testa alla classifica. Lautaro raggiunge quota 10 gol, debutta il baby Lavelli. Felsinei in crisi. lifestyleblog.it

POST FALLO DI JUAN JESUS … Intanto Thuram uscendo dal campo continua a protestare. Conte lo osserva divertito. Marcus gli passa vicino e lo saluta: “Ciao mister”. #thuram #conte #fcinternazionale #fcinternazionalemilano #napoli - facebook.com facebook