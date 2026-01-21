The Beauty recensione | sexy attuale esplosiva La serie di Ryan Murphy è materia che scotta

The Beauty, serie di Ryan Murphy, combina elementi di horror e distopia in un racconto che esplora temi di corpo e identità. Con uno stile sensuale e un’atmosfera inquietante, lo show si distingue per una narrazione originale e coinvolgente. La produzione, trasmessa da FX, si inserisce nel panorama contemporaneo come una riflessione serrata sulla società odierna, offrendo uno sguardo sobrio e ben costruito su temi complessi.

Un po' The Substance (anzi, meglio) e un po' It Follows, con una punta di X-Files: lo show targato FX funziona nella sua linea sexy e sinuosa, esaltata da un body horror che diventa distopico specchio della nostra società. Su Disney+ dal 22 gennaio. Nel corso della terza puntata, Anthony Ramos - che interpreta un assassino al soldo di un'azienda - spiega a Jeremy Pope - che invece interpreta Jeremy, un "ex-brutto" divenuto bellissimo - che la carriera musicale di Christopher Cross (fenomeno musicale di inizio anni Ottanta) è stata letteralmente spezzata perché era un tipo "normale", poco adatto all'estetica di MTV.

