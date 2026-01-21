Un’indagine della Procura riguarda un tentativo di accesso non autorizzato alle domande del test di Medicina tramite email false inviate dal Cineca. Le autorità stanno analizzando gli indirizzi IP coinvolti per individuare i responsabili di questo attacco informatico, al fine di tutelare la sicurezza dell’esame e garantire la regolarità delle prove.

Inchiesta sul tentativo di accesso dei cyber criminali alle domande del test di Medicina, gli investigatori stanno cercando di risalire agli indirizzi Ip utilizzati per spedire quelle mail e identificare così chi le ha mandate. Tra il 7 e il 9 dicembre, infatti - appena prima della prova al termine del ’semestre filtro’ - sono arrivate richieste di informazioni ai tecnici del Cineca, il consorzio interuniversitario d’eccellenza a Casalecchio, sulle domande degli esami. Tentativo che, però, è naufragato rapidamente. Perché i tecnici del consorzio non ci sono cascati e hanno invece contattato subito la polizia postale, che ha fornito tutte le istruzioni perché il Cineca potesse tendere, a sua volta, una trappola agli hacker, inviando in risposta alcuni link tramite cui poter risalire ai cyber criminali in un momento successivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Test di Medicina. Finte mail al Cineca. Indaga la Procura: è caccia agli hacker

Phishing sulla prova di Medicina, gli hacker hanno cercato di avere i quiz: «Tentata truffa ai danni dei tecnici del Cineca»Recentemente, il Cineca ha denunciato tentativi di phishing rivolti ai tecnici coinvolti nella gestione dei quiz di Medicina, incarico affidato dal Miur.

Così presunti hacker hanno provato a rubare i test del semestre filtro di MedicinaCineca, incaricata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha segnalato tentativi di accesso non autorizzato ai test degli esami “filtro” di Medicina all’Università di Bologna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Test di Medicina. Finte mail al Cineca. Indaga la Procura: è caccia agli hacker.

Test di Medicina. Finte mail al Cineca. Indaga la Procura: è caccia agli hackerProve del semestre filtro, truffa sventata grazie alla prontezza dei tecnici. La polizia postale sta passando al setaccio gli indizi per risalire agli autori. Aperto un fascicolo, in fase di valutazio ... ilrestodelcarlino.it

Test di Medicina, inchiesta a Bologna per tentata truffaTentativi di intrusione informatica per carpire le domande dei test di Medicina e diffusione di notizie false sulla regolarità delle prove. È su questi due filoni che si articola la denuncia ... altarimini.it

Tentativo di phishing sui test di Medicina, inchiesta a Bologna: hacker cercano di carpire le domande prima delle prove https://gazzettadelsud.it/p=2159576 - facebook.com facebook

Test di medicina, inchiesta a Bologna per tentata truffa x.com