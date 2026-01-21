Tesi a Modartech Materiali? Meglio se insoliti

A Modartech, esploriamo materiali innovativi e insoliti, come carta di giornale filata a mano e pelo di cane utilizzato per abiti caldi e morbidi. Questi approcci si integrano con progetti che analizzano la comunicazione contemporanea come leva strategica, culturale e progettuale, offrendo nuovi spunti e applicazioni in ambiti diversi. Un percorso che unisce creatività e ricerca, puntando a soluzioni originali e sostenibili.

Materiali insoliti come carta di giornale filata a mano e pelo di cane utilizzato al posto della lana per abiti caldi e morbidi, uniti a progetti che indagano la comunicazione contemporanea come leva strategica, culturale e progettuale in ambiti eterogenei. Un approccio che si completa nel connubio tra design e tecnologia, da cui nascono progetti capaci di esaltare estetica e funzionalità, sperimentando nuove proposte creative. Sono alcuni degli elementi chiave che guidano le creazioni ideate, sviluppate e prodotte dagli studenti dei corsi di laurea in Fashion Design e Communication Design, così come dal master in Fashion Hi-Tech di Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera che questa settimana consegnerà 34 diplomi di laurea e master ad altrettanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, da ieri a domani, nell’elegante scenario di Villa Crastan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tesi a Modartech Materiali? Meglio se insoliti Leggi anche: Cina-Giappone, rapporti tesi per Taiwan. Pechino minaccia: “Se Tokyo si intromette subirà una sconfitta pesante” Leggi anche: Modartech inaugura l'anno accademico: al museo Piaggio ecco il futuro della creatività Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Tesi a Modartech Materiali? Meglio se insoliti. Moda e tecnologia: la tesi di una studentessa dell'Istituto ModartechLa tesi di laurea di Federica Barsetti, studentessa di Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione di Pontedera, in provincia di Pisa, si intitola Mana, termine tribale che significa forza ... vogue.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.