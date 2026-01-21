‘Terzo Pianeta’ un presidio territoriale per i ragazzi

A Cupra Marittima nasce 'Terzo Pianeta', un presidio territoriale gratuito dedicato a giovani tra gli 11 e i 18 anni. Il progetto offre spazi e tempi diversificati per favorire l'apertura a nuove opportunità e stimolare la crescita personale. Un punto di riferimento per i ragazzi del territorio, pensato per supportare il loro sviluppo in un ambiente sicuro e inclusivo.

A Cupra Marittima prende il via il progetto 'Terzo Pianeta: spazi e tempi diversi in cui aprirsi a nuove possibilità', un nuovo presidio territoriale gratuito rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni. L'iniziativa è finanziata tramite bando della Fondazione Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una rete di più Comuni, partner del progetto, che vede partecipare, oltre il comune di Cupra Marittima, anche i comuni di Altidona, Amandola, Monterubbiano e Porto San Giorgio. Terzo Pianeta dà vita ad uno spazio extra-scolastico ricreativo, di condivisione e socializzazione, in cui programmare insieme e realizzare attività ed esperienze di svago, sportive eo artistiche o, ancora, di dialogo, anche con il coinvolgimento dei genitori.

