terrorismo disposta espulsione per un bengalese

Un cittadino bengalese è stato disposto all'espulsione per aver aderito all'organizzazione terroristica pakistana Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), affiliata ad Al Qaeda. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate per contrastare attività estremiste e tutelare l'ordine pubblico.

Il giovane era stato arrestato nel 2023 dalla Digos genovese, coordinata dal procuratore aggiunto Federico Manotti, insieme alla Direzione centrale della polizia. Per gli investigatori Rahaman aveva aderito all’organizzazione terroristica pakistana denominata Tehrik-e Taliban Pakistsan (Ttp), associata ad Al Qaeda. E sul web aveva anche sostenuto l’attacco del 7 ottobre. Rahaman si definiva un “soldato di Dio”, diffondeva video di attentati e azioni violente. Aveva iniziato anche ad autoaddestrarsi sia con la ginnastica ma anche acquistando le istruzioni per l’utilizzo del fucile d’assalto AK47. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

