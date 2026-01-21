Terremoto chiuse le scuole in Italia | tanta paura cosa sta succedendo

Nella serata di martedì 20 gennaio 2026, il Frusinate ha vissuto momenti di paura a causa di una scossa di terremoto avvertita chiaramente dalla popolazione. L’evento ha portato alla chiusura temporanea delle scuole in diverse zone d’Italia, suscitando preoccupazione e attenzione. Di seguito, analizziamo gli sviluppi e le implicazioni di questa situazione, per comprendere meglio cosa sta accadendo.

Momenti di paura nel Frusinate nella serata di martedì 20 gennaio 2026, quando una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione poco prima dell’ora di cena. L’evento sismico è stato percepito in diversi comuni della Ciociaria, generando apprensione tra i residenti. La scossa, di magnitudo 3.3, è stata registrata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma con epicentro a circa tre chilometri a sud-est di Veroli, in provincia di Frosinone, a una profondità di 10 chilometri. Secondo i dati ufficiali dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato alle coordinate geografiche 41. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto, scuole chiuse in Italia: cosa sta succedendoIl terremoto del 20 gennaio 2026 ha interessato diverse aree del centro Italia, provocando l'interruzione delle attività scolastiche in molte località.

