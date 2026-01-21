Terremoti e maremoti il piano del Comune

Il Comune ha elaborato un piano di protezione civile mirato a ridurre i rischi e gli effetti di terremoti e maremoti. Pur non essendo possibile prevenire questi eventi naturali, le strategie adottate mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a migliorare la gestione delle emergenze. Questo documento rappresenta un passo importante per rafforzare la preparedness e la risposta tempestiva in caso di calamità naturali.

Se non si possono prevenire i terremoti, si può comunque cercare di prevenirne gli effetti: è questa, in sostanza, la filosofia del piano di protezione civile specifico per rischio sismico e di maremoto. Un programma che, negli ultimi tre anni, ha visto un aggiornamento costante.

