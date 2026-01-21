Ternana udienza alla Corte Federale D' Appello | l' esito del ricorso presentato dal club
Oggi, mercoledì 21 gennaio, si è svolta alla Corte Federale d’Appello l’udienza riguardante il ricorso della Ternana, coinvolta in una penalizzazione di cinque punti da scontare nella stagione attuale. La società ha presentato il proprio ricorso, affidando la discussione ai propri legali, in un procedimento che potrebbe influenzare il cammino della squadra nel campionato in corso.
