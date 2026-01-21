Tentato furto in un deposito agricolo | vigilante mette in fuga malviventi

Nella zona di contrada Pinti, vicino all’aeroporto di Brindisi, è stato impedito un tentato furto presso un deposito agricolo appartenente agli eredi Fusco. Un vigilante presente sul posto ha messo in fuga i malviventi, contribuendo a proteggere il patrimonio dell’azienda. L’evento sottolinea l’importanza della sorveglianza e della prontezza nelle aree rurali.

BRINDISI - Sventato un tentato furto nell'azienda agricola eredi Fusco in contrada Pinti, nella zona circostante all'aeroporto di Brindisi. Intorno alle ore 18,10 una segnalazione ha allertato l'istituto di vigilanza Cosmopol, collegato con il deposito agricolo. La centrale operativa ha inviato.

