Tensioni Usa Lagarde ha lasciato cena

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha lasciato la cena con il segretario al commercio Usa, Lutnick, a causa delle tensioni generate dalle recenti dichiarazioni di un esponente dell'amministrazione Trump contro l'Europa. L'evento si inserisce in un contesto di crescenti divergenze tra Stati Uniti e Unione Europea, evidenziando le difficoltà diplomatiche sul fronte commerciale e delle relazioni internazionali.

16.20 La presidente della Bce Lagarde ha lasciato la cena con il segretario al commercio Usa Lutnick fra tensioni per le frasi pronunciate dall'esponente dell'amministrazione Trump contro l'Ue. L'evento,a margine del World Economic Forum, si è trasformato in uno scontro diplomatico. Il discorso di Lutnick ha scosso la platea, dividendo ospiti tra applausi e fischi e spingendo Lagarde ad abbandonare la sala. Lutnick ha attaccato l'Ue definendo il Continente "sempre meno competitivo" sullo scenario globale".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Davos, Trump sul palco. Tensioni alla cena di gala, il «falco» Usa Lutnick attacca l'Europa e Lagarde abbandona la sala in anticipoDurante il recente evento a Davos, sono emerse tensioni tra i protagonisti internazionali.

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Trump's latest Marco Rubio ORDER LEAKED by New York Times!

Argomenti discussi: Caos a Davos: la cena dei miliardari esplode contro Lutnick; Tensioni Usa-Ue, Meloni rivendica la linea di dialogo e responsabilità Atlantica; Le notizie di martedì 20 gennaio su cosa succede in Groenlandia; Bce, fumata bianca dall’Eurogruppo: il vice di Lagarde sarà il croato Vujcic.

Lagarde ha abbandonato la cena con Lutnick dopo le critiche all'EuropaTensioni per le frasi del segretario al commercio Usa, 'attendiamo Trump a Davos, poi l'Europa si muova unita' (ANSA) ... ansa.it

Davos, alta tensione alla cena di gala: Lagarde lascia in anticipo dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’EuropaSecondo quanto riportato da diversi media internazionali, alla cena di gala di martedì il segretario al Commercio Usa ha attaccato l’Europa, e la presidente della banca centrale ha lasciato la sala ... corriere.it

Christine Lagarde, presidente della Bce, è fra le persone che hanno lasciato la cena di ieri con il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick fra le tensioni per le frasi pronunciate dall'esponente 'falco' dell'amministrazione Trump contro l'Europa. #ANSA - facebook.com facebook

Le tensioni Usa-Ue sulla Groenlandia, le minacce di dazi da Trump. Christine #Lagarde spiega: l'impatto sull'inflazione sarà minimo, molto più grave è il livello di incertezza. La presidente della Bce precisa: serve unità per un eventuale strumento anti-coerci x.com