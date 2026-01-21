Tennis Sabalenka avanza a Melbourne e replica | non parlo di politica

Aryna Sabalenka prosegue il suo cammino a Melbourne, confermando la sua posizione di leader mondiale. La tennista bielorussa ha ottenuto una vittoria convincente contro la cinese Bai Zhuoxuan, dimostrando concentrazione e solidità in campo. Dopo il successo, Sabalenka ha dichiarato di preferire concentrarsi sul torneo anziché su questioni di natura politica. La sua performance si inserisce in un percorso che la vede tra le favorite per il titolo.

Roma, 21 gen. (askanews) – Successo senza storia per Aryna Sabalenka, la n. 1 del mondo ha superato la cinese Bai Zhuoxuan. In un Melbourne Park più fresco e coperto dopo giorni di caldo, la n. 1 del mondo si è imposta 6-3, 6-1. Ora affronterà Emma Raducanu o la russa Anastasia Potapova, naturalizzata austriaca. Dopo il successo Sabalenka ha dichiarato di “non voler parlare di politica” dopo che l’ucraina Oleksandra Oliynykova ha chiesto che le giocatrici bielorusse e russe vengano bandite dal tennis. La 25enne Oliynykova, il cui padre combatte in prima linea in Ucraina, martedì aveva dichiarato che la presenza di giocatrici provenienti da quei due paesi era “sbagliata” con un conflitto in corso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

