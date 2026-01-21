tendenze moda primavera estate 2026

Le tendenze moda per la primavera-estate 2026 si distinguono per il contrasto tra colori vivaci a blocchi e tonalità più neutre, come il grigio, che non risultano mai tristi. Le proposte spaziano da capi avvolti in tessuti morbidi a look più tecnici, come quelli realizzati con neoprene o ispirati alle mute da sub. Queste tendenze riflettono un equilibrio tra semplicità e innovazione, offrendo soluzioni versatili per la stagione.

Insomma, abbiamo provato a identificare le tendenze moda per la prossima Primavera-estate 2026: come sempre, nel mare magnum di colori, silhouette e mood, qualche idea ha saputo imporsi più di altre. E se resta pur vero che non c'è niente di più bello e soddisfacente di vestirci come ci va, di giorno in giorno, ecco d'altra parte una guida sicura per chi ami sentirsi anche in trend, indossando quel che farà bella mostra di sé nelle vetrine delle boutique, sulle pagine dei magazine patinati e addosso alle star più cool.

