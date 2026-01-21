Tempesta e spiagge cancellate | nuova allerta rossa tra Sardegna e Sicilia I video

Una nuova allerta rossa interessa Sardegna e Sicilia a causa di intense piogge che hanno causato allagamenti, chiusure di strade e evacuazioni. Le condizioni meteorologiche estreme hanno portato alla cancellazione di alcune spiagge e al verificarsi di danni che sono ancora in fase di valutazione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per la sicurezza delle persone e delle strutture interessate.

Piogge senza precedenti. E poi spiagge cancellate, strade chiuse e case allagate ed evacuate e danni ancora da quantificare. Dalla Sardegna alla Sicilia, passando per la Calabria gli effetti del maltempo si fanno ancora sentire. Non è certo un caso che sia stata prorogata per oggi l’allerta rossa. Nei tre giorni i vigili del fuoco hanno effettuato 1.650 interventi a causa del maltempo, con il picco in Sicilia con oltre mille interventi e poi Sardegna e Calabria. In Sardegna la Protezione civile ha prorogato l’allerta rossa nel Cagliaritano, nel Campidano e in Ogliastra. Qualche cambiamento nel Sulcis dove resta rosso il rischio idrogeologico ma diventa arancione quello idraulico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

