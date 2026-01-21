Telecomunicazioni Open Fiber presenta sei progetti al Restart di Roma

Open Fiber ha presentato sei progetti al Restart di Roma, puntando a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di connettività, promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile. Questi interventi mirano a rafforzare la rete e garantire servizi più efficienti, sostenendo la digitalizzazione del territorio e favorendo un futuro più connesso e accessibile.

Il futuro delle telecomunicazioni alla prese con la crescita del traffico e con la fame di innovazione. All' Auditorium della Tecnica di Roma la seconda giornata di " Restart – Shaping Horizons in Future Telecommunications ", una tre giorni dedicata al futuro degli scambi telematici. Tema cruciale per i prossimi anni in Europa e nel Mondo. È qui che Open Fiber presenta i suoi progetti con lo scopo di offrire soluzioni a privati e aziende per adattarsi ai prossimi orizzonti del settore e rilanciare l'innovazione tecnologica. "Open Fiber sta contribuendo attivamente a sei progetti dimostrando come la collaborazione tra università e aziende può portare a risultati tangibili" spiega Francesca Parasecolo, Responsabile del Network Engineering dell'impresa.

