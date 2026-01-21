tecniche mininvasive robotiche contro i tumori polmonari

Le tecniche mininvasive robotiche rappresentano un avanzamento importante nella chirurgia toracica per il trattamento dei tumori polmonari. Queste metodiche consentono interventi più precisi e meno invasivi, riducendo i tempi di recupero e migliorando la qualità di vita dei pazienti. La chirurgia robotica si applica alle patologie che coinvolgono i polmoni, il mediastino e altre strutture della cavità toracica, offrendo nuove possibilità terapeutiche.

CHIRURGIA TORACICA. I tumori polmonari e toracici comprendono un ampio spettro di patologie che interessano i polmoni, il mediastino e le strutture della cavità toracica. Tra questi, il tumore del polmone è uno dei più frequenti e rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità oncologica. Le cause sono molteplici, ma il fumo di sigaretta rimane il principale fattore di rischio, seguito dall’esposizione a sostanze tossiche come amianto e polveri sottili, dall’inquinamento ambientale e da una predisposizione genetica. Anche i tumori mediastinici, come i timomi, pur essendo più rari, possono avere un impatto significativo sulla salute del paziente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

