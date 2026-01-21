teatro musica e immagini al museo paleontologico di montevarchi per la giornata della memoria

Il Museo Paleontologico di Montevarchi ospita, in occasione della Giornata della Memoria, un evento che unisce teatro, musica e immagini. Un’occasione per ricordare le vittime della Shoah attraverso un percorso artistico che invita alla riflessione e alla memoria, offrendo un tributo sobrio e rispettoso a chi ha subito ingiustizie profonde. Un momento di confronto e consapevolezza, aperto a tutta la comunità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Un intreccio di parole, musica e immagini per raccontare una vita spezzata dalla Shoah e restituirle voce attraverso l’arte. Sabato 24 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, il Museo Paleontologico di Montevarchi ospita lo speciale incontro teatrale “Opera. Storia di una storia vera”, proposto dalla Compagnia Teatrale Diesis Teatrango. Lo spettacolo, di e con Barbara Petrucci, è liberamente tratto da “Vita? O Teatro?” di Charlotte Salomon, grande artista berlinese di origine ebraica, deportata e uccisa nel campo di sterminio di Auschwitz a soli 26 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

