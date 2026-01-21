Teatro Emma Dante è Leone d' oro alla carriera della Biennale

Emma Dante, riconosciuta come una delle più influenti registe italiane di teatro e opera, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Teatro 2026. Questa onorificenza premia il suo contributo artistico e la sua significativa presenza nel panorama teatrale italiano e internazionale. La sua esperienza e il suo lavoro continuano a influenzare e arricchire il mondo dello spettacolo.

