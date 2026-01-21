Teatro della Polvere di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘Io cresco libero se posso… giocare!’

Il Teatro della Polvere di Foggia presenta la stagione 20252026 con lo spettacolo ‘Io cresco libero se posso… giocare!’. In scena sabato 24 gennaio alle 20.30 e domenica 25 gennaio alle 19, l’evento è rivolto a bambini e famiglie, offrendo un’esperienza teatrale che combina semplicità, ironia e riflessione, adatta a tutte le età. Un’occasione per condividere un momento di svago e crescita in un contesto culturale accogliente.

Sabato 24 gennaio alle 20.30 e domenica 25 gennaio alle 19, il Teatro della Polvere di Foggia accoglie il pubblico con 'Io cresco libero se posso. giocare!', uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie, capace di parlare a tutte le età con leggerezza, ironia e profondità. Scritto e diretto.

