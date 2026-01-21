TCBO un Idomeneo metafisico diretto da Roberto Abbado inaugura la Stagione d’Opera 2026 Verso Itaca

Il Teatro Comunale di Bologna inaugura la Stagione d’Opera 2026 “Verso Itaca” con la produzione di TCBO, un Idomeneo “metafisico” diretto da Roberto Abbado. L’apertura segna anche il 270° anniversario della nascita di Mozart, consolidando l’impegno del teatro nel proporre interpretazioni raffinate e attente alla tradizione musicale. La stagione promette un percorso di ascolto imperniato sulla raffinatezza e sulla qualità artistica, in continuità con la storia e la cultura musicale

La nuova Stagione d'Opera 2026 del Teatro Comunale di Bologna si apre nel segno di Mozart, nell'anno del 270° anniversario della nascita del compositore. Il titolo scelto per il cartellone, "Verso Itaca", diventa una dichiarazione d'intenti: un percorso di ritorno e trasformazione, che coincide anche con un passaggio simbolico per il teatro. È infatti la prima stagione firmata dalla Sovrintendente Elisabetta Riva e dal Direttore artistico Pierangelo Conte, ma anche l'ultima realizzata fuori dalla sede storica di Largo Respighi, dove il Comunale rientrerà il 14 febbraio 2027 con una grande festa di riapertura dopo i lavori di riqualificazione.

