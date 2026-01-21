La Songwriters Hall of Fame ha annunciato i riconoscimenti per il 2026, includendo artisti come Alanis Morissette e Taylor Swift tra i selezionati. La lista comprende anche altri importanti autori e team di cantautori, distinguendoli tra membri non esecutivi ed esecutivi. Questa onorificenza riconosce il contributo significativo di questi artisti alla musica e alla composizione, celebrando il valore della scrittura nel panorama musicale internazionale.

La Songwriters Hall of Fame ha annunciato i nomi dei suoi eletti nel 2026: tre cantautori o team di cantautori non esecutivi ( Walter Afanasieff, Terry Britten e Graham Lyle e Christopher “Tricky” Stewart ) e quattro cantautori o team di cantautori esecutivi ( Gene Simmons e Paul Stanley dei KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette e Taylor Swift ). Quest’ultima, come al solito, ha anche stabilito un paio di record. A trentasei anni, è la donna più giovane ad essere mai stata ammessa nella SHOF. È, inoltre, la prima artista a passare dallo Starlight Award (un premio per un cantautore promettente, che risale al 2004) allo status di membro a pieno titolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift e Alanis Morissette faranno parte della Songwriters Hall of Fame 2026

Riconoscimento postumo per Donna Summer: è stata inserita nella Songwriters Hall of FameDonna Summer, regina della disco music, è stata inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame durante una cerimonia intima a West Hollywood il 15 dicembre.

