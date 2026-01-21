Taxi Driver Jodie Foster ridimensiona le scene controverse | Erano meno allusive di quanto si ricordi

Jodie Foster, protagonista di Taxi Driver, commenta le scene più controverse del film di Martin Scorsese, ridimensionandone l’impatto percepito. La attrice premio Oscar spiega come molte sequenze, spesso considerate provocatorie, siano meno allusive di quanto si ricordi, offrendo una nuova prospettiva su uno dei film più discussi della storia del cinema.

La star premio Oscar è tornata a parlare delle sequenze più discusse del capolavoro di Martin Scorsese con protagonista Robert De Niro. Jodie Foster ha partecipato da ospite all'ultima puntata del podcast di Conan O'Brien e si è soffermata su uno dei suoi primi grandi successi come Taxi Driver nel 1976, in cui fu diretta da Martin Scorsese e recitò al fianco di Robert De Niro. Nel film, Foster interpretò una ragazzina di 12 anni vittima di sfruttamento sessuale da parte del suo partner adulto, Travis Bickle, interpretato da De Niro. All'epoca, le sequenze con Jodie Foster scatenarono diverse polemiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

