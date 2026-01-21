Un tasso residente nell’antico fossato di Pizzighettone è sotto osservazione. Tre guardie del Parco Adda Sud di Castiglione d’Adda hanno installato una fototrappola per monitorare l’animale, che si sospetta possa essere più di uno. La presenza di questo mammifero, stabile nella zona vicino al Rivellino, ha attirato l’attenzione per la sua lunga presenza e il ruolo di custode silenzioso del territorio.

È un sorvegliato speciale il tasso che abita nell’antico fossato di Pizzighettone. Nei giorni scorsi infatti tre guardie del Parco Adda Sud di Castiglione d’Adda hanno posizionato una fototrappola in modo da tenere monitorato l’esemplare (ma si sospetta che in realtà possa essere più di uno), che ormai da anni è presente nella zona a ridosso del Rivellino. Nelle settimane scorse i volontari del Gruppo Mura avevano scoperto nel fossato le tracce del passaggio di un branco di cinghiali: terra smossa alla ricerca di radici e la presenza inequivocabile di escrementi. Ma non solo il Gvm aveva anche localizzato la tana del tasso: un buco piuttosto profondo da cui usciva anche del vapore segno inequivocabile della presenza dell’animale all’interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tasso nel fossato. Una fototrappola per "pedinarlo"

