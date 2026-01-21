Tassa sui rifiuti al via il bando | sconto del 50% per le famiglie con persone con disabilità

Il Comune ha aperto il bando per la riduzione della TARI 2026 destinata alle famiglie con persone con disabilità. La misura prevede uno sconto del 50% sulla tassa sui rifiuti per le utenze domestiche interessate. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie che si occupano di persone con disabilità, favorendo un minor peso economico nel rispetto delle esigenze di tutti.

È stato pubblicato il nuovo bando comunale per la riduzione della TARI 2026 destinata alle utenze domestiche che ospitano persone con disabilità. L’iniziativa, giunta anche quest’anno, prevede un contributo pari al 50% della tariffa TARI, destinato ai nuclei familiari che soddisfano specifici.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Non autosufficienza e persone con disabilità, due avvisi del Comune per supportare le famiglie

Leggi anche: Tassa rifiuti, accordo Comune-sindacati: maggiori agevolazioni per le famiglie con Isee fino a 30mila euro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Agevolazioni comunali sulla tassa rifiuti (TARI); Bonus TARI al via dal 2026: chi può ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti; TARI 2026 - Scadenza 31 Gennaio rinnovo riduzione per compostaggio domestico; Porto Sant'Elpidio, dimezzata la tassa sui rifiuti a chi apre un’attività commerciale. In un caso sarà del tutto gratuita.

Tassa sui rifiuti, Vcs mostra le bollette: Aumenti reali anche fino al 10,5 per centoIl comitato dopo le scuse al sindaco per la svista 'milionaria': Quando una tassa aumenta, va detto chiaramente: quanto, come e perchè ... luccaindiretta.it

Gli italiani odiano la Tari: è la tassa più contestata, ha superato Irpef e ImuIl volume dei ricorsi su Irpef e Imu, storicamente le tasse più contestate, è rimasto più o meno stabile: nel 2025 l'Irpef ha registrato 23.687 ricorsi e l'Imu 23.391. Per la Tari invece nel 2021 i ... today.it

Terre Rovereche, tassa rifiuti più che dimezzata a chi si impegna per la comunità: sconto del 65% in cambio di piccoli lavori pubblici - facebook.com facebook