Tangenziale bufera rincari Salvini | il governo non c?entra è una scelta dell?Authority

Recenti rincari sulla tangenziale, tra cui un aumento di cinque centesimi, hanno riacceso il dibattito sul sistema di pedaggi. La decisione è stata attribuita dall’Authority, senza coinvolgimento diretto del governo, evidenziando come le scelte tariffarie siano di competenza indipendente. Questa situazione sottolinea l’importanza di un’analisi trasparente e condivisa delle politiche di gestione delle infrastrutture stradali.

L’aumento di cinque centesimi della tangenziale ha riportato in auge la decennale discussione sul pedaggio della tratta. Napoli è l’unica città che paga un pedaggio anche per la parte urbana della città. Su questo tema il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega ha risposto ieri a Montecitorio ricordando che «il sistema di pedaggio è stato confermato nel 2009 con una convenzione» e che «l’aumento non è stato deciso dal Governo ma dall’Autorità di regolazione dei trasporti», spiegando, guardando più in generale alle tratte autostradali, che «un obiettivo chiaro con Aspi è quello di ridurre il tasso di remunerazione dei concessionari, mantenendo inalterati i pedaggi». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tangenziale, bufera rincari, Salvini: il governo non c?entra è una scelta dell?Authority Aumento pedaggio Tangenziale Napoli, Salvini: “Non deciso da questo governo ma nel 2009”Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è stato recentemente oggetto di discussione. Autostrade, nel 2026 previsti rincari medi dell’1,5%. Il ministero di Matteo Salvini dà la colpa alla Corte costituzionaleNel 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento medio dell’1,5%, secondo quanto annunciato dal ministero di Matteo Salvini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tangenziale di Napoli, Salvini: «Puntiamo a ridurre i profitti dei concessionari»Napoli– Il caso della Tangenziale di Napoli approda nell’Aula di Montecitorio, portando con sé il carico di tensioni di un’intera provincia. Durante il ... cronachedellacampania.it Rincaro in Tangenziale a Napoli, l’odissea delle monetine: «Introvabili 5 centesimi»«La cifra tonda era sicuramente più comoda», commentano in tanti, al casello, mentre continuano, in tasca o nei cruscotti, la caccia allo spicciolo difficilmente reperibile in commercio. Dal canto suo ... ilmattino.it Traffico bloccato sulla tangenziale sud per colpa di un mezzo in fiamme. TorinoToday La Stampa Torino - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.