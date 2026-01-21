Tampona camper fermo sulla carreggiata e l' auto della Polizia | camionista sotto processo

Un incidente si è verificato sul raccordo, dove un autocarro ha tamponato un camper in panne, assistito da un veicolo della Polizia. L'incidente ha provocato tre feriti, di cui uno grave. Il camionista coinvolto è stato sottoposto a procedimento giudiziario. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

