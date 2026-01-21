Tampona camper fermo sulla carreggiata e l' auto della Polizia | camionista sotto processo

Da perugiatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sul raccordo, dove un autocarro ha tamponato un camper in panne, assistito da un veicolo della Polizia. L'incidente ha provocato tre feriti, di cui uno grave. Il camionista coinvolto è stato sottoposto a procedimento giudiziario. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Autocarro tampona un camper in panne sul raccordo, trainato dalla Polizia: tre feriti, uno grave e camionista sotto processo.Il violento tamponamento a catena tra un autoarticolato, un autocaravan in panne e il mezzo della Polizia Stradale che lo stava trainando si era verificato il 5 luglio 2019.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ubriaco e senza patente tampona un’auto e fugge: bloccato sotto casa dagli agenti della Polizia Locale a Latina

Leggi anche: Caos in autostrada: camionista va a sbattere, gasolio sulla carreggiata e traffico in tilt

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.