Tampona camper fermo sulla carreggiata e l' auto della Polizia | camionista sotto processo
Un incidente si è verificato sul raccordo, dove un autocarro ha tamponato un camper in panne, assistito da un veicolo della Polizia. L'incidente ha provocato tre feriti, di cui uno grave. Il camionista coinvolto è stato sottoposto a procedimento giudiziario. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.
Autocarro tampona un camper in panne sul raccordo, trainato dalla Polizia: tre feriti, uno grave e camionista sotto processo.Il violento tamponamento a catena tra un autoarticolato, un autocaravan in panne e il mezzo della Polizia Stradale che lo stava trainando si era verificato il 5 luglio 2019.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
