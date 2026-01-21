Talks internazionali su arte e sostenibilità Ultimo appuntamento con Robertina Sebjani?

Il ciclo di Talks internazionali su arte e sostenibilità si conclude lunedì 26 gennaio alle 17, nell’ambito del progetto ART. L'ultimo appuntamento vedrà la partecipazione di Robertina Sebjani, offrendo un'occasione per approfondire temi legati all'intersezione tra creatività e impegno ambientale. Un momento di confronto e riflessione dedicato a professionisti e appassionati interessati alle sfide contemporanee nel campo artistico e sostenibile.

Lunedì 26 gennaio alle ore 17, si conclude il ciclo di Talks internazionali su arte e sostenibilità, organizzati nell'ambito del progetto ART.IT – Art in Transition. Le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale, per indagare le connessioni tra arte, ecologia e innovazione e offrire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Art.it - art in transition. Talks internazionali su arte e sostenibilità La Città del Jazz celebra Miles Davis al Teatro Camploy: «Appuntamento di valore con ospiti italiani ed internazionali»Dal gennaio al maggio 2026, il Teatro Camploy di Verona ospiterà l’undicesima edizione di “Città del Jazz”, un evento dedicato alla musica jazz con ospiti italiani e internazionali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Transforming Arts: a Catania due giornate per ripensare arte e tecnologia; Robertina Šebjani? protagonista dell’ultimo incontro di ART.IT – Art in Transition.; Il 20 gennaio Robertina Šebjani? protagonista dell’ultimo incontro di ART.IT – Art in Transition a Bologna; Università e Accademie di Belle Arti italiane collaborano in un grande progetto di studi europeo. Talks internazionali su arte e sostenibilità. Ultimo appuntamento con Robertina Šebjani?Lunedì 26 gennaio alle ore 17, si conclude il ciclo di Talks internazionali su arte e sostenibilità, organizzati nell’ambito del progetto ART.IT – Art in Transition. Le arti tra sostenibilità ambienta ... liquidarte.it Robertina Šebjani? protagonista dell’ultimo incontro di ART.IT – Art in Transition.politicamentecorretto.com - Robertina Šebjani? protagonista dell'ultimo incontro di ART.IT - Art in Transition. politicamentecorretto.com Tra crisi internazionali, social network e talk show, l’Italia scopre la passione per la strategia globale. E Risiko, uno dei giochi da tavolo più famosi del mondo. diventa la metafora del nostro tempo. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.