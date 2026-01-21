Talete bollette sotto accusa | Fattura a prezzo pieno acqua non potabile

Recenti segnalazioni riguardano le fatture emesse da Talete, con addebiti per acqua non potabile. Gli utenti di Fabrica di Roma chiedono chiarimenti e il ritiro immediato delle bollette, mentre si susseguono le polemiche sulla corretta gestione delle tariffe e sulla trasparenza nei conteggi. La questione evidenzia l’importanza di un servizio pubblico efficiente e trasparente per i cittadini.

L'associazione Usicons denuncia il caso di Fabrica di Roma: "Un servizio che non può essere usato per la sua funzione primaria, non può essere addebitato come se fosse regolare" "Talete fattura acqua non potabile, chiediamo il ritiro immediato delle bollette". È polemica sulle fatture, a partire dalle prime recapitate agli utenti domestici di Fabrica di Roma. Ma anche a Ronciglione e Caprarola. A sollevare il caso è Usicons, associazione impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, che per Fabrica di Roma denuncia una situazione definita "estremamente grave: si tratta di fatture fotocopia, identiche per tutte le utenze, con dati che non corrispondono alle reali condizioni".🔗 Leggi su Viterbotoday.it L'acqua senza arsenico ha un prezzo, 313 milioni di euro: "A Talete serve un socio privato"L'eliminazione dell'arsenico dall'acqua potabile comporta costi significativi. Leggi anche: Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l'effetto sulle bollette (anche della luce) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Proteste dell'acqua, a Fabrica di Roma "bollette fotocopia" da 158,49 euro "Riteniamo inaccettabile che Talete abbia fatturato a prezzo pieno acqua non potabile. Un servizio che non può essere utilizzato per la sua funzione primaria non può essere addebitat

