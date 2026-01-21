Swap Party - Il Grande Cocomero

Il 31 gennaio, dalle 17 alle 20, l'associazione “Il Grande Cocomero” organizza uno Swap Party in via dei Marsi 77 a San Lorenzo. Un'occasione per scambiare capi e oggetti usati, promuovendo il riuso e la sostenibilità. Partecipare è semplice: porta i tuoi oggetti e scambia con altri. Un momento di condivisione e attenzione all'ambiente nel rispetto delle regole di sicurezza.

Sabato 31 gennaio, dalle 17 alle 20, l'associazione “Il Grande Cocomero” presente lo Swap Party in via dei Marsi 77 a San Lorenzo. Un’occasione per rinnovare il guardaroba in modo sostenibile, divertente e solidale. Non mancherà musica per ballare, chiacchiere e un piccolo contributo per una grande causa. Ci saranno anche vino e qualche stuzzichino. L’evento è a sostegno dell’Associazione “Il Grande Cocomero”, impegnata nel promuovere salute mentale, inclusione sociale, spazio aperto alla comunità per contribuire a un quartiere e un mondo più solidale, aperto e luogo di concreta utopia. "Impressionismo e oltre.🔗 Leggi su Romatoday.it

