Svista Sommer Zielinski non brilla Pio ci prova sempre

Nella partita di oggi, Svista Sommer ha mostrato alcune imprecisioni, come nell'azione sul secondo gol di Gabriel Jesus, dove si trova fuori posizione. Zielinski, invece, non ha brillato particolarmente, mentre Pio si impegna costantemente. Akanji si distingue per il suo impegno difensivo, cercando di rimediare agli errori dei compagni. La cronaca evidenzia le diverse prestazioni dei giocatori, in un contesto di partita con alti e bassi.

SOMMER 5,5. Sul secondo gol di Gabriel Jesus si fa trovare fuori posizione. AKANJI 6. Mette parecchie pezze. Anche lui non è esente da colpe sul 2-1. ACERBI 5,5. Il suo uomo segna due volte, non è buon segno. BASTONI 6. Prende punti con una grande chiusura su Saka nella ripresa. L. HENRIQUE 5. Sbaglia posizionamento e lascia Gabriel Jesus in gioco: gol. Nella metà campo avversaria è molle. BARELLA 5,5. Corre e si sbatte per tutti. Macchia la gara con la mancata chiusura sul 2-1 che ricorda tanto episodi analoghi con Napoli e Paris. ZIELINSKI 5,5. Meno brillante rispetto alle uscite recenti. Non riesce a farsi servire dai compagni.

Verona-Inter: a Zielinski risponde Giovane. Ci prova di testa Pio Esposito. Dentro Frattesi per Sucic |Live 1-1 Pio, subito l'assist. Generoso Zielinski . Bisseck sul pezzoDurante la partita, Zielinski si distingue per la sua generosità, offrendo assist preziosi, mentre Bisseck si mantiene attento e concentrato dall'inizio alla fine, dimostrando grande impegno in ogni contrasto.

Napoli-Inter 3-1, la pagelle: Sommer impacciato (5), Zielinski non si nota (5), Bastoni sfortunato (6,5)Il big mach Napoli-Inter, valido per la nona giornata di Serie A, sorride agli azzurri che si impongono 3-1. Di De Bruyne, su rigore, McTominay e Anguissa le reti dei padroni di casa. Per i nerazzurri ...

INTER - Il Muro Nerazzurro - Le pagelle dell' INTER - SOMMER 6,5 CARLOS AUGUSTO 7 BISSECK 6,5 AKANJI 7 LUIS HENRIQUE 6 ZIELINSKI 7 MIKHITARIAN 6 BARELLA 6 DIMARCO 7 LAUTARO 7,5 PIO ESPOSITO 6,5

